Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве

Два инспектора ДПС погибли в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. Сведения о том, что взрывное устройство бросили в стекло патрульного автомобиля, собеседник издания не подтвердил.

Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. По предварительным данным, на месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-службе Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог поджидать сотрудников ДПС незадолго до взрыва. По его словам, мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва. По данным источника, раненых сотрудников ДПС увезли на скорой помощи с места ЧП. Следователи изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Территория была оцеплена. Прокуратура Москвы взяла под личный контроль расследование дела о ЧП.