Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:34

Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве

Два сотрудника ДПС погибли в результате взрыва на юге Москвы

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Два инспектора ДПС погибли в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы, сообщает RT со ссылкой на информированный источник. Сведения о том, что взрывное устройство бросили в стекло патрульного автомобиля, собеседник издания не подтвердил.

Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. По предварительным данным, на месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-службе Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог поджидать сотрудников ДПС незадолго до взрыва. По его словам, мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва. По данным источника, раненых сотрудников ДПС увезли на скорой помощи с места ЧП. Следователи изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Территория была оцеплена. Прокуратура Москвы взяла под личный контроль расследование дела о ЧП.

Москва
смерти
погибшие
ДПС
взрывы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.