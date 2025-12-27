От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января

В европейскую часть России на следующей неделе придет похолодание со снегопадами, в некоторых регионах местами подморозит почти до −50 градусов. Кое-где не обойдется без оттепелей и температурных качелей. Подробнее о погоде в РФ в новогоднюю неделю с 29 декабря по 4 января NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода будет в Центральной России

В Москве и Подмосковье будет морозно и практически ежедневно ожидаются снегопады при облачной погоде. Из-за этого высота снега к Новому году может достичь 20 сантиметров. В понедельник ночью ожидается −5 градусов, днем — −4 градуса. В ночь на вторник, 30 декабря, похолодает до −10 градусов, днем будет около −7 градусов. В последний день года в столице подморозит до −9 градусов, а в ночь на 31 декабря температура опустится до −12 градусов. С 1 по 4 января в дневные часы ожидается −11–16 градусов, по ночам — до −18 градусов.

В Тверской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях также прогнозируются снегопады. В начале недели в дневное время столбики термометров там покажут −3–6 градусов. В новогоднюю ночь подморозит до −10–15 градусов, а днем 1 января ожидается −8–13 градусов. Это ниже климатической нормы примерно на три градуса.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях по ночам в начале недели температура будет держаться в диапазоне −5–9 градусов, днем теплее — −5–7 градусов. В новогоднюю ночь местами похолодает до −14 градусов, днем 31 декабря будет −6–10 градусов. В понедельник и вторник в этих регионах пройдет снег, в среду и четверг осадки продолжатся, но заметно ослабнут.

В каких регионах будет снежно

В Карелии, Калининградской, Псковской, Новгородской, Мурманской и Вологодской областях термометры покажут от −5 градусов днем в понедельник до −9 градусов в четверг. По ночам в этих регионах ожидается от −12 градусов в южных районах до −19 градусов в Карелии и на Кольском полуострове. Здесь также будут идти умеренные снегопады.

В Приволжье прогнозируется снежная погода из-за влияния циклонов. В Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях с понедельника до среды днем температура будет держаться около −6–9 градусов, в первые дни января похолодает примерно на один градус. В новогоднюю ночь в этих субъектах будет −11–13 градусов.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях в начале недели столбики термометров покажут −7–12 градусов, такая же температура прогнозируется и в новогоднюю ночь. Во вторник, 30 декабря, будет теплее на два-три пункта.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях местами пройдут снегопады. В начале недели в дневное время температура будет колебаться от 0 до −4 градусов, но уже к четвергу 1 января она опустится до −8 градусов, в новогоднюю ночь местами ожидается до −11 градусов.

Где будет тепло, но ненастно

В Краснодарском крае и Адыгее на следующей неделе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Наиболее сильные — в понедельник, когда может выпасть до трети месячной нормы. По ночам там ожидается −1–4 градуса, местами до −8 градусов, а днем столбики термометров покажут плюсовые значения — до +5–8 градусов.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в течение всей недели температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов днем, а в ночные часы она может опускаться до −7–12 градусов. Сильные осадки здесь ожидаются с понедельника по среду, возможно налипание мокрого снега, гололед, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

В каких регионах стоит ждать метелей

На Ямале и в ХМАО на следующей неделе ожидаются морозы: по ночам — −16–23 градуса, в дневное время — −11–16 градусов. Временами там ожидаются метели и усиление ветра.

В Свердловской и Тюменской областях в понедельник днем столбики термометров покажут −6–11 градусов, а уже во вторник похолодает до −15 градусов. По ночам температура может опускаться до −20 градусов. В новогоднюю ночь прогнозируется −9–15 градусов. Также в этих регионах в среду и четверг ожидаются снегопады. Такая погода в целом соответствует климатической норме Среднего Урала.

Где температура будет «плясать» от оттепели до -30

В Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае будет в отдельных районах будет на восемь градусов теплее климатической нормы. В понедельник днем местами столбики термометров поднимутся до −1 градуса, а преобладающая температура составит −6–13 градусов. Во вторник ожидается оттепель до +4 градусов, а ночью похолодает до −6 градусов. Такие температурные качели будут продолжаться всю неделю. Практически ежедневно здесь будет идти снег, его усиление прогнозируется в среду.

В Республике Алтай, Туве, Хакасии, Кемеровской области и на юге Красноярского края также будет теплее нормы примерно на пять пунктов. В понедельник днем температура изменится с −3 градусов днем до −14 градусов ночью. Со вторника в светлое время суток возможны плюсовые значения. В горной местности будут стоять 30-градусные морозы. На протяжении всей недели в этих регионах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Где будет холоднее всего

На севере Красноярского края в течение всей следующей недели будет идти небольшой и умеренный снег. Днем в понедельник ударят морозы — ожидается −20–27 градусов. По ночам температура может опускаться до −40 градусов.

В центре Якутии по ночам в начале недели столбики термометров могут показать −42 градуса. Днем будет немного теплее — −34 градуса. В новогоднюю ночь там ожидается −31–37 градусов, а днем 1 января — −19–24 градусов с небольшим снегом. На северо-востоке республики Саха местами в ночные часы возможны почти 50-градусные морозы, например в Верхоянске столбики термометров в ночь на четверг опустятся до −49 градусов.

В Бурятии в ночь на понедельник ожидается до −27 градусов, днем — −8–15 градусов. К четвергу в регионе «потеплеет» на пару градусов. В первый день 2026 года там возможен снег.

Где будет теплее климатической нормы

На Камчатке на следующей неделе погода будет теплее климатической нормы, отклонение составит в среднем четыре градуса. Здесь ожидаются ежедневные осадки в виде снега и мокрого снега. В понедельник днем на полуострове столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, во вторник от 0 до −2 градусов, в среду — −2 до +1 градус. Лишь в новогоднюю ночь температура опустится до −6–11 градусов.

В Приморье в начале недели в дневные часы ожидается от −3 до +4 градусов с небольшим снегом. Во вторник осадки продолжатся, но похолодает до −9 градусов. В среду днем — −9–12 градусов, а в первый день 2026 года ночью может похолодать до −22 градусов.

На Сахалине в начале недели столбики термометров днем будут показывать +3–5 градусов, но в ночь на 1 января на острове ударят морозы до −13 градусов. При этом днем воздух снова прогреется до +1 градуса. При этом там прогнозируются сильные осадки в виде снега с дождем.

