17 января 2026 в 18:54

Москвичи недополучили солнца в прошлом году

Метеоролог Позднякова: 2025 год в Москве выдался пасмурным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прошедший 2025 год в Москве оказался крайне пасмурным — солнца было меньше нормы семь месяцев подряд, включая летние, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Сославшись на данные обсерватории МГУ, она отметила, что за весь год солнце светило 1676 часов, что составляет 96% от нормы. Особенно отличился декабрь, когда оно появилось всего на пять часов при норме в 18 часов.

2025 год в Москве не радовал жителей столицы обилием солнца. <...> И декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов. В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа, — написала она.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что предстоящая ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в столице температура может опуститься до –19 градусов, а в области — до –23 градусов. Днем 18 января столбики термометров поднимутся от –9 до –11 градусов в столице и от –9 до –17 градусов в Подмосковье.

