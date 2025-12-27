Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:01

Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС

WSJ: окружение Трампа намерено вести бизнес в РФ после восстановления отношений

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press
Восстановление экономических связей с Россией рассматривается влиятельными американскими политиками и бизнесменами как ключ к стабилизации отношений Москвы с Европой. По информации газеты The Wall Street Journal, такое мнение разделяют, в частности, зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Политики видят в России страну с большим экономическим потенциалом, открывающим возможности для американских инвесторов. Их идея заключается в том, что экономическая реинтеграция РФ может стать основой для политического диалога.

Возвращение России в мировую экономику позволит американским инвесторам заработать денег и стабилизировать отношения Москвы с Украиной и Европой, — говорится в материале.

Администрация американского лидера Дональда Трампа уже передала европейским коллегам документы, касающиеся планов восстановления Украины и возобновления экономических связей с РФ после завершения конфликта. Эти предложения, как отмечается, вызвали непростые переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее Трамп заявил о планах в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предстоящий диалог двух политиков может стать важным событием в международной повестке. Заявление было сделано в контексте текущих двусторонних отношений и геополитической обстановки.

