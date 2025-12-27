В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель Слуцкий предложил не включать выходные дни в отпускной период

В России могут изменить порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, а также сократить продолжительность рабочей недели для отдельных категорий граждан, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС. Он сам выдвинул инициативу не включать выходные дни в общее количество дней отпуска и ввести специальные условия для работников, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, — сказал Слуцкий.

Меры, по мнению парламентария, помогут снизить нагрузку на сотрудников и улучшить баланс между работой и личной жизнью. Такая поддержка особенно необходима тем, «у кого семейных забот больше, чем у остальных», например, многодетным родителям, и должна предоставляться без снижения заработной платы.

По словам Слуцкого, в приемные ЛДПР регулярно поступают обращения граждан, которые сталкиваются с чрезмерной рабочей нагрузкой и не могут эффективно совмещать профессиональные обязанности с семейной жизнью. Он отметил, что текущая ситуация ведет к эмоциональному выгоранию, усталости и потере мотивации у работников, что негативно сказывается на общей производительности труда.

Ранее член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев заявил, что на четырехдневную рабочую неделю в первую очередь могут перевести офисных работников и работников тех компаний, где используется удаленный формат работы. В сфере торговли и логистики — это менее реально, считает эксперт.