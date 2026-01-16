Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи

В Сочи из-за схода селевого потока на перегоне возле Якорной Щели было частично остановлено движение поездов, сообщили в пресс-службе мэрии. По последним данным, четыре пассажирских состава задерживаются на 40–60 минут.

На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут, — говорится в сообщении.

Тем временем в Володарском районе Астраханской области из-за скопления рыхлого льда произошел обрыв тросов понтонных мостов и паромной переправы. В результате движение по ним было приостановлено.

Ранее стало известно, что жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки из-за сугробов: дороги утопают в снегу. Пассажирам теперь приходится добираться на работу, наблюдая за пейзажем через решетки.