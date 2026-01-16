Снежная шуга устроила коллапс под Астраханью В Астраханской области из-за шуги оборвались тросы на паромных переправах

В Володарском районе Астраханской области из-за скопления рыхлого льда произошел обрыв тросов понтонных мостов и паромной переправы, рассказали в пресс-службе районной администрации. В результате движение по ним было приостановлено.

Сегодня ночью в результате большого скопления снежной шуги (слой рыхлого льда) на реке Бушма Володарского района произошли обрывы тросов на понтонных мостах и паромной переправе, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению. Жителей просят выбирать альтернативные маршруты, в том числе дорогу Володарский — Кошеванка.

Ранее стало известно, что жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки из-за сугробов: дороги утопают в снегу. Пассажирам теперь приходится добираться на работу, наблюдая за пейзажем через решетки.

В Петропавловске-Камчатском и во всем регионе до 18 января объявлен режим лавинной опасности. В городе работает система оповещения. Местные СМИ и Telegram-каналы передавали, что на фоне «снежного апокалипсиса» по всему городу происходят сходы лавин с крыш.