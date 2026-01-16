НАТО уходит в небытие: почему Гренландию отдают на растерзание Трампу

Представители американской администрации заявили министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, что США намерены забрать самоуправляемую территорию у Дании. Это было сделано в такой грубой форме, что она даже расплакалась. Как отреагировали на этот шаг в НАТО, почему в Вашингтоне на самом деле захотели присоединить Гренландию — в материале NEWS.ru.

Почему США захотели включить Гренландию в свой состав

США предприняли первые попытки включить Гренландию в свой состав еще в XIX веке. Одновременно с покупкой российской Аляски в 1867 году возможность таким же образом решить вопрос с крупнейшим островом с мире изучал госсекретарь США Уильям Генри Сьюард. Тем не менее оппозиция отклонила его проект.

Во время Второй мировой войны, после оккупации нацистами Дании, Гренландию взяли под охрану американские ВМС, которые решили не допустить высадки немцев у себя под боком. В 1946 году США предложили Копенгагену приобрести остров за $100 млн, однако датчане отказались от сделки. В 2019-м Дональд Трамп выступил с этой инициативой во время первого президентского срока. Он повторил свое предложение в декабре 2024 года.

«На самом севере Гренландии расположена единственная у США и в мире военно-космическая база, которая позволяет контролировать ситуацию на значительных территориях. Когда-то там располагалась авиабаза с общим контингентом свыше 6000 военнослужащих. Сейчас на ней остались порядка 400 военных», — рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин.

По его словам, Арктика — это ключевой регион для контроля всей мировой торговли, значимость которого в ближайшие десятилетия значительно вырастет.

«США не могут позволить себе делить его с кем-то из европейцев. После того как они решат вопрос с Гренландией и Канадой, Арктика останется в ведении двух стран — России и США», — сказал эксперт.

Почему европейцы не смогут защитить Гренландию от США

В середине января Трамп потребовал от Дании немедленно убраться из Гренландии. В ответ Копенгаген отправил в Вашингтон команду переговорщиков — глав внешнеполитических ведомств королевства и Гренландии — Ларса Расмуссена и Моцфельдт. Чиновники встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Однако им не удалось изменить настрой американцев.

Люди участвуют в протесте против планов США в отношении Гренландии в Копенгагене, Дания, 14 января 2026 года Фото: Liu Zhichao/XinHua/Global Look Press

Позицию Дании поддержали лидеры стран — членов Евросоюза и Великобритании. Однако, как сказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев, ее никак нельзя назвать твердой и последовательной. «Лидеры ЕС и британцы говорят лишь общие слова, они в шоке», — отметил политолог.

По его словам, лучше всех точку зрения европейцев выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Я не понимаю, какие конкретные шаги должна предпринять. Если эта стратегия неправильная, тогда вы должны формализовать для меня альтернативу», — сказала она, саркастически предположив, что ответными шагами могут быть выход из НАТО, закрытие американских баз, разрыв торговых связей или атака на «Макдональдс».

Европейцы срочно сформировали и отправили в Гренландию военную миссию: 15 человек — от Франции, 13 — от Германии, 3 — от Швеции, по два — от Норвегии и Финляндии, по одному — от Нидерландов и Великобритании.

«Это смешно и даже обидно, поскольку Украине поставляют оружие на сумму около $90 млрд вместе с советниками, наемниками, ракетами, самолетами и танками. Вот это настоящая поддержка», — сказал NEWS.ru политолог Юрий Светов.

По его словам, «десять десантников из Германии, которые высадились в Гренландии, — это несерьезно». «Они якобы обследуют территории, где могут быть базы. Пусть обследуют», — добавил Светов.

По словам Собянина, отправка европейских военнослужащих на остров — это не военная миссия, а военно-дипломатическая демонстрация поддержки, которая ни к чему не обязывает. «В Гренландии на американских базах размещены сотни военных», — пояснил он.

Американист Геворг Мирзаян считает, что страны — члены НАТО пытаются демонстрировать готовность защищать Гренландию, но по факту никто не собирается этого делать, так как нечем. «Если Трамп примет решение о силовой операции, он ее проведет и никто ему не помешает», — сказал политолог NEWS.ru.

Гренландия не способна обеспечить свою оборону, сказал Светов.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

«Как только американцы примут решение, все решится мгновенно. Глава МИД Гренландии, которая рыдала, поняла, что существует четкий план — остров должен войти в состав США. Возражения или сомнения жителей не имеют никакого значения. Урок с Николасом Мадуро показал, что такая точка зрения не учитывается», — сказал Светов.

«В Гренландии проживают 57 000 человек, а в США — 350 миллионов. Американская армия одна из самых мощных в мире. Для нее не составит особого труда высадить десант в столице и других ключевых точках, быстро взять контроль над Гренландией. Кто с ними будет воевать?» — воскликнул политолог.

Как США могут присоединить Гренландию и что будет с НАТО

США не будут присоединять Гренландию силой, отметил Собянин. «Главное для американцев — вывести остров из-под датской короны и ассоциированного членства в ЕС. Копенгаген уже признал право Гренландии на проведение референдума о независимости. Думаю, он будет проведен и Нуук освободится от датчан. Оформление Гренландии как части США может быть отложено на многие годы, а то и десятилетия», — отметил эксперт.

По его словам, к становлению государственности Гренландии (с 1979 года это самоуправляемая территория, которая позже стала ассоциированным членом ЕС. — NEWS.ru) приложил руку СССР.

«Советский Союз очень плотно работал на острове и помогал инуитам. Парламент до сих пор контролируется левыми, а главная партия, по сути, является коммунистической. СССР постепенно в рамках международного права готовил выход острова из-под датской опеки», — сказал Собянин.

По его словам, Трамп и его администрация совершили большую ошибку, когда начали публично унижать гренландских и датских политиков, а также население острова, предлагая его купить.

«Вашингтон мог тихо и спокойно добиться независимости Гренландии. Теперь все это будет проходить в более конфликтном режиме. Северные азиатские народы не прощают неуважения. Российская империя сотни лет конфликтовала с родственными гренландским эскимосам народами», — напомнил эксперт.

Говоря о НАТО, Собянин отметил, что Блока уже фактически нет.

Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press

«Он закончился еще тогда, когда Трамп заявил, что отнимет Гренландию у другого члена Альянса — Дании. Теперь надо ждать, когда он формально прекратит свое существование. НАТО — это не военный союз, а американский военный и политический блок, в котором нет равноправия и обязательств со стороны США. Пути американцев и европейцев разошлись, значит, и НАТО уходит в небытие», — заключил Собянин.

