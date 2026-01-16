Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:43

Эксперт оценил шансы США на захват Гренландии

Профессор Цзинь Цаньжун: Трамп всерьез нацелен на Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп действительно намерен добиваться установления контроля над Гренландией на фоне ослабления позиций европейских стран, заявил замдиректора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун. По его оценке, решительность Вашингтона может сыграть ключевую роль в реализации этих планов, сообщает ТАСС.

Он определенно всерьез попытается захватить Гренландию. Сможет ли он добиться успеха? Я считаю, что если США будут полны решимости, то смогут. Потому что Европа сейчас чем-то похожа на позднюю династию Цин, ее менталитет фактически деградировал, они плачут и ноют, но на самом деле это довольно бесполезно, — сказал профессор.

Он также отметил, что Гренландии не имеет смысла рассчитывать на поддержку европейских государств. Цзинь Цаньжун добавил, что Трамп считает возвращение к традиционной силовой политике и расширение территории США способом решения целого ряда проблем, включая экономические. По его мнению, контроль над ресурсами Венесуэлы и Гренландии, как полагает американский политик, мог бы способствовать обеспечению стабильности казначейских облигаций США.

По данным Bloomberg, в Канаде опасаются, что страна может стать следующей целью президента США. По информации агентства, администрация главы Белого дома может использовать тактику «военного принуждения», чтобы заставить Оттаву согласиться с требованиями Вашингтона.

Дональд Трамп
Канада
США
Евросоюз
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский резко отреагировал на обвинение Трампа
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские автомобили ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.