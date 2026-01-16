Эксперт оценил шансы США на захват Гренландии

Президент США Дональд Трамп действительно намерен добиваться установления контроля над Гренландией на фоне ослабления позиций европейских стран, заявил замдиректора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун. По его оценке, решительность Вашингтона может сыграть ключевую роль в реализации этих планов, сообщает ТАСС.

Он определенно всерьез попытается захватить Гренландию. Сможет ли он добиться успеха? Я считаю, что если США будут полны решимости, то смогут. Потому что Европа сейчас чем-то похожа на позднюю династию Цин, ее менталитет фактически деградировал, они плачут и ноют, но на самом деле это довольно бесполезно, — сказал профессор.

Он также отметил, что Гренландии не имеет смысла рассчитывать на поддержку европейских государств. Цзинь Цаньжун добавил, что Трамп считает возвращение к традиционной силовой политике и расширение территории США способом решения целого ряда проблем, включая экономические. По его мнению, контроль над ресурсами Венесуэлы и Гренландии, как полагает американский политик, мог бы способствовать обеспечению стабильности казначейских облигаций США.

По данным Bloomberg, в Канаде опасаются, что страна может стать следующей целью президента США. По информации агентства, администрация главы Белого дома может использовать тактику «военного принуждения», чтобы заставить Оттаву согласиться с требованиями Вашингтона.