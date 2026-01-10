«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа

В Канаде опасаются, что страна может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, пишет Bloomberg. По информации агентства, в государстве есть подозрения, что администрация главы Белого дома может использовать тактику «военного принуждения», чтобы заставить Оттаву согласиться с требованиями Вашингтона.

Угрозы Трампа в отношении Венесуэлы и Гренландии заставляют Канаду опасаться, что она станет следующей жертвой, — говорится в публикации.

В 2025 году Трамп назвал бывшего премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада». Позже он заявил, что эта страна могла бы избежать американских торговых пошлин и получить военную защиту в случае присоединения к США.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии. Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами задался вопросом, постигнет ли Канаду участь Венесуэлы и Гренландии.