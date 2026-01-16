Составлен список звезд с самыми большими алиментами

Актер Игорь Петренко вновь накопил долг по алиментам — на этот раз почти миллион рублей. У кого из российских звезд самые большие выплаты на детей?

Список звезд с самыми большими алиментами

Как писал NEWS.ru, за Петренко числится задолженность по алиментам в размере 982 530 рублей. Артист периодически гасит долг частями, однако из-за значительного размера алиментов он быстро накапливается вновь.

В июне 2024 года сумма долга составляла 8,39 млн рублей, а к июлю 2025 года снизилась до 1,6 млн рублей. В сентябре сообщалось, что судебные приставы возбудили четыре исполнительных производства в отношении Петренко. Общая сумма взыскания превышала 1,3 млн рублей — основную часть долга составляли невыплаченные алиментные обязательства.

11 лет назад Петренко и его бывшая жена актриса Екатерина Климова заключили нотариальное соглашение, по которому актер обязался выплачивать на содержание двух сыновей фиксированную сумму в 1 млн рублей. Спустя время, создав новую семью и став отцом еще троих детей, Петренко хотел через суд снизить размер выплат, но его попытки не увенчались успехом. Отмечается, что старший сын Матвей уже совершеннолетний и артист выплачивает алименты только на 17-летнего Корнея, которому до 18-летия осталось восемь месяцев.

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с моделью Полиной Дибровой в сентябре прошлого года взял на себя материальное обеспечение трех их сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Ильи. Полина не скрывает сумму алиментов на нужды мальчиков, которые платит Дмитрий: «около 700–800 тысяч рублей в месяц».

Шоумен Тимур Родригез расстался с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака более двух лет назад, официально оформили развод весной прошлого года. У пары двое сыновей: 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль. Родригез и Девочкина заключали алиментное соглашение, по которому шоумен обязался платить по 750 тысяч рублей на содержание двух детей. Затем он просил суд уменьшить эту сумму до 500 тысяч рублей в месяц на двух сыновей. В декабре 2025 года суд отказал в иске Родригезу.

Хоккеист Иван Телегин после развода в 2020 году с певицей Пелагеей должен был отдавать бывшей супруге 25% от доходов на их общую дочь Таисию, которая родилась в 2017 году. В цифрах на тот момент выходило чуть больше 800 тысяч рублей в месяц. Позже доходы хоккеиста снизились, а вместе с ними и алименты — в среднем до 500 тысяч рублей в месяц. В 2022 году суд удовлетворил иск Телегина к бывшей супруге по изменению суммы выплат с 1/4 части дохода до 1/6.

В 2021 году NEWS.ru писал, что певец Стас Пьеха после развода с моделью Натальей Горчаковой в 2015 году переводит 350 тысяч рублей на содержание сына Петра, который появился на свет в 2014 году. Сообщалось также, что артист берет на себя траты, связанные с обучением ребенка, покупает игрушки и одежду. Сам Стас говорил, что отдает бывшей супруге и сыну около 500 тысяч рублей ежемесячно.

