Фиктивный брак, рак желудка, позиция по СВО: как жил Игорь Золотовицкий

Бывший ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, скончавшийся из-за онкологолического заболевания, до самого конца верил в выздоровление и сохранял оптимизм, сообщила его многолетняя подруга актриса Марина Брусникина. Чем известен Золотовицкий, как он жил, какая у него была позиция по СВО?

Из-за чего умер Золотовицкий, что о нем сказали Брусникина и Воронина

Золотовицкого не стало 14 января. 64‑летний артист ушел из жизни после долгой борьбы с раком желудка. О серьезном диагнозе знали лишь самые близкие люди — в их числе была и Марина Брусникина. Они дружили более 45 лет.

«5 января он мне позвонил. Он всегда держался очень мужественно, всегда говорил, что у него все хорошо, чтобы никто не переживал. Сказал, что все идет по плану. И опять его тон был такой жизнеутверждающий и мужественный», — рассказала Брусникина.

Актриса Ольга Воронина подтвердила, что Золотовицкий до последнего старался держаться и делать вид, что все в порядке. По ее словам, последний раз они виделись полгода назад на сборе труппы.

«Мы поняли, что случилось это. А он улыбается, будто совсем ничего не произошло. Дарит воздушные поцелуи и шутит. Он изо всех сил старался показать, что все в порядке. Меня потрясло, что его это могло коснуться. Однако была надежда, что все обойдется, потому что он всемогущий. Он так улыбался, он изнутри транслировал, что все в порядке», — вспомнила Воронина.

NEWS.ru ранее писал, что 10 января Золотовицкий был госпитализирован на фоне обострения онкологического заболевания.

«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно. Золотовицкий страдал от рака желудка, диагноз ему поставили в прошлом году. В конце декабря он три раза попадал в больницу», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдет 17 января в МХТ им. А. П. Чехова, сообщила пресс-служба театра. Там отметили, что гражданская панихида начнется в 10:00 мск, в 13:00 состоится отпевание. Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.

Цветы у портрета ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости

Чем известен Золотовицкий

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в актерскую труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова).

Золотовицкий дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Егорка». Затем снимался в лентах «Марш Турецкого», «В городе Сочи темные ночи», «Пятый угол», «Ландыш серебристый», «Каменская-3», «Люба, дети и завод», «День до», «Одесский пароход», «Актрисы», «Волчий берег», «Мосгаз». Последней работой актера стала роль цыганского барона в сериале «Улица Шекспира» в 2025 году. Всего в фильмографии Золотовицкого насчитывается 90 картин.

С 1989 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, с 2013 года являлся ректором учреждения.

«Преподавая, я никогда не думал про кресло ректора и сильно изменился, попав на эту должность: нужно отвечать за пространство школы-студии, сохранить наследие людей, которые создавали и развивали его, бесконечно любили буквы МХТ, МХАТ. Любить гораздо тяжелее, чем восторгаться», — говорил Золотовицкий.

По его словам, при нем Школа-студия МХАТ наследовала традиции Художественного театра (в частности, систему актерской игры Станиславского), но в то же время была открыта новому и стремилась идти в ногу со временем. Так, на посту ректора Золотовицкий усиливал постановочный факультет, набрал первый курс мультимедиасценографов (художников, умеющих работать с видеоартом и цифровыми средствами оформления сцены), обновил материально‑техническую базу факультета сценографии. Кроме того, Золотовицкий проводил тренинги и мастер-классы в регионах для абитуриентов актерских факультетов.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что Школа-студия МХАТ под Золотовицкого стала одним из самых передовых театральных вузов.

«На мой взгляд, он был очень хорошим ректором, который последовательно отстаивал интересы Школы-студии МХАТ. При нем она стала одним из самых передовых театральных учебных заведений. Все новые практики <...> проходили апробацию именно в Школе-студии МХАТ», — подчеркнул Заславский.

Также он отметил, что его коллега обладал «чувством таланта», которое особенно важно иметь педагогу.

Что известно о личной жизни Золотовицкого

Первый брак Золотовицкого был фиктивным: подруга актера журналистка Елена Мясникова вышла за него замуж, чтобы артист смог получить московскую прописку, необходимую для работы во МХАТе.

В 1988 году Золотовицкий женился на актрисе Вере Харыбиной («Пеппи Длинныйчулок», «Полоумный Журден»). В дальнейшем она стала работать еще как сценарист и режиссер («Спроси меня», «Адъютанты любви»), а также педагог.

В этом же году у них родился первый сын Алексей, через девять лет в семье появился второй сын Александр. Оба они стали театральными и киноактерами, а также театральными режиссерами. Помимо этого, сыновья Золотовицкого занимаются музыкой: они играют в группе Fire Granny.

Какую позицию Золотовицкий занимал по поводу СВО

26 февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине, Золотовицкий подписал публичное антивоенное обращение группы российских деятелей культуры с призывом остановить боевые действия.

Напрямую своего мнения о проведении СВО он не высказывал.

В начала февраля 2022 года Золотовицкий поставил подпись под открытым письмом театральных деятелей, выступивших против проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

