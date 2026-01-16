Погода в Москве в пятницу, 16 января: внезапное потепление растопит снег?

Пик морозов в Москве придется на выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в пятницу, 16 января, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 16 января

По информации Тишковца, в столице под влиянием сибирского гребня похолодало, с утра температура воздуха составила −9,9 градуса. Без осадков, дымка, ветер — штиль. Атмосферное давление 762,9 мм рт. ст.

«В течение дня инициатива в атмосфере Центральной России останется за барическим максимумом. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер восточной четверти 1–6 м/с. Температура воздуха в столице −6–9 градусов, в Подмосковье −5–10 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

По его словам, в предстоящие выходные будет солнечно и бесснежно, однако стужа усилится: в ночь с субботы на воскресенье, 17 и 18 января, ударят 20-градусные морозы.

«На Крещение морозы смягчатся, и в начале недели столбики термометров устремятся в положенное в январе климатическое русло. В крещенскую ночь будет облачно, без осадков, на термометрах от −7 до −12, местами до −15», — написал Тишковец.

Гидрометцентр России предупредил, что ночь на воскресенье может стать одной из самых холодных в Москве и области с начала зимы. Согласно прогнозам, на фоне облачности с прояснением и отсутствия осадков в столице похолодает до −19–21 градуса. В некоторых районах температура может опуститься до −24 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут 17–22 градуса мороза, местами −26 градусов.

В субботу также ожидается холодная погода. Ночью температура может опуститься до −15–17 градусов в Москве и до −13–18 градусов в Подмосковье. Днем в столице будет −13–15, по области — −11–16 градусов.

Таким образом, внезапного потепления в Москве пока не будет.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 16 января

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург останется под влиянием периферии антициклона, что сохранит облачную с прояснениями погоду, вероятность осадков будет близка к нулю, а показания термометров по-прежнему будут ниже средних многолетних значений.

Температура воздуха составит −6–8 градусов, в Ленинградской области −6–11 градусов. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 777 мм рт. ст., что существенно, на 16–18 единиц, выше нормы.

В субботу без обильных осадков, ночью −11–13 градусов, днем −7–9 градусов.

