Найден мертвым экс-замглавы Минтруда Скляр: что известно, при чем тут жена

Экс-замглавы Минтруда России Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве, передают СМИ. Что об этом известно, покончил ли он с собой, почему в причастности к его смерти подозревают жену Скляра?

Что известно о смерти Скляра

Как писал NEWS.ru, сегодня, 15 января, к Скляру в поселение Филимонковское приехали спасатели. По данным источника, дверь в его дом была открыта, а тело бывшего чиновника лежало у порога. Возле него, предварительно, нашли гладкоствольное оружие. ТАСС добавляет, что возле Скляра также лежало заявление в МВД с просьбой провести проверку и «возбудить дело по факту склонения его к самоубийству». По информации источника агентства, причиной смерти стало самоубийство.

«Незадолго до смерти Скляр сделал предсмертную прощальную рассылку в Telegram-канале друзьям», — сказал он.

Скляр был дважды женат. Вторая жена бывшего чиновника, Алина М., которая на 17 лет младше него, по данным SHOT, занимается бизнесом — на нее зарегистрировано ИП, специализирующееся на торговле сигаретами и мелкой рознице. У нее также были свои кофейни, салоны красоты, однако в начале этого года она закрыла бизнес. До этого женщина работала в медучреждении. Сообщается, что у пары двое детей.

По информации Mash, супруги были вместе примерно с 2023 года. Канал сообщил, что после увольнения из правительства у экс-замглавы Минтруда якобы начались проблемы с деньгами и на фоне этого — ссоры с новой супругой. После очередного скандала Алина уехала за границу.

Издание Baza сообщило, что причиной ссор между супругами также была ревность. Алина якобы уходила из дома в элитном поселке Поповка. Ночевала в квартире в Москве, а Алексей оставался один и выпивал. По сведениям канала, бывший чиновник и его жена ранее основали успешный IT-стартап по онлайн-визуализации данных. Владельцем фирмы была супруга.

Отмечается, что на месте, где нашли тело Скляра, работают столичные следователи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известен Скляр

Скляр начал трудовую деятельность в 1995 году в должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инновационного фонда развития и обновления Кубани. В 1997–2002 годах прошел путь от ведущего специалиста отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета до замгендиректора ОАО «Компания „Краснодарагропромснаб“». В 2002 году назначен на должность замруководителя управления Федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю. В 2008–2009 годах — замначальника управления информационных систем Федерального казначейства. В 2011–2013 годах — руководитель УФК по Краснодарскому краю.

В 2013–2018 годах — директор департамента автоматизации информационного обеспечения, затем глава департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты РФ. В 2018 году был назначен заместителем министра труда и социальной защиты. На этой должности он занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Скляра в 2022 году.

Читайте также:

Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко

Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске

Почему не работает WhatsApp 15 января: где сбои в России, когда заблокируют