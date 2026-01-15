Побег из больницы, продолжение «Сватов», СВО: как живет Татьяна Кравченко

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко сбежала из больницы ради новогодних спектаклей, пишут СМИ. Что известно о ее здоровье, как сейчас живет Кравченко, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым раньше работала?

Что известно о здоровье Кравченко

Как писал NEWS.ru, 72‑летняя актриса подвернула ногу во время декабрьской репетиции, но не стала обращаться за медицинской помощью. Однако травма напомнила о себе на сцене «Ленкома» прямо перед Новым годом, и с тех пор боль прогрессирует. В итоге врачи обнаружили у Кравченко частичный разрыв ахиллова сухожилия и посоветовали ей операцию с последующим наложением гипса, пишет «Экспресс газета». Но артистка отказалась от этого и продолжила выступать в «Ленкоме» с наложенной на ногу лонгетой.

Как сообщила NEWS.ru дочь актрисы Анна Гербачевская, Кравченко действительно продолжает выходить на сцену, несмотря на травму ноги, а от операции она отказалась.

«После спектакля у Татьяны Эдуардовны сильнее заболела нога. Видимо, повредилась во время репетиции. Мы не сразу поняли, она думала, что только подвернула: нога болит и отекла. <...> Кравченко ходит с ортезом и компрессионными чулками. Слава богу, сейчас репетиции закончились, на сложных спектаклях, например в „Шуте“, ее подменяет второй состав. Ей, конечно же, нужен покой. В антрепризах у нее есть мизансцены, их поменяли. В спектакле „Сирена и Виктория“ она сидит на диване, по сцене не скачет», — пояснила Гербачевская.

Татьяна Кравченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда ли, что Кравченко страдает алкоголизмом

В январе 2023 года коллеги Кравченко обеспокоились внезапной пропажей актрисы и едва не поехали к ней домой, чтобы выбить дверь. Актриса должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Позднее случившееся объяснили проблемами со здоровьем актрисы.

Потом выяснилось, что Кравченко не хотела выступать на одной сцене с коллегой Станиславом Садальским. Артистка объяснила, что испытывает неприязнь к актеру из-за того, что он обвинил ее в алкоголизме.

«Я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чем немедленно сообщила администратору. <...> Поступки Садальского подтвердили правильность моего решения. Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала она.

Через полгода Кравченко снова обвинили в алкоголизме, но сказал это уже не Садальский. В Сети появилось фото актрисы, где она идет по улице, поддерживаемая двумя людьми.

«Ехала я сегодня из Петербурга в Москву с актрисой Татьяной Кравченко. Она совсем плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь. Жаль ее, конечно. Как видите, она даже на ногах не стоит, ее буквально поддерживают с двух сторон», — утверждал Telegram-канал «НеБожена».

В «Ленкоме» заступились за актрису. Президент театра Марк Варшавер назвал слухи о проблемах Кравченко с алкоголем «наглой ложью каких-то неудачников, которые просто завидуют».

Татьяна Кравченко Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Что Кравченко говорила об СВО и Зеленском

Кравченко поддерживает проведение СВО. Она заявила в программе «Жизнь и судьба», что если бы была моложе, то отправилась бы в зону боевых действий медсестрой.

Также она высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском, который продюсировал «Сватов». По ее словам, когда они работали над сериалом, то шутили за одним столом, и он произвел на нее хорошее впечатление.

«Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Единственное, я не считала его артистом. Он вел шоу — весело, легко. А то, что он снимал себя, — не знаю… Ну хорошо, никто не против. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем?» — возмущалась актриса.

Кравченко отмечала, что у Зеленского есть актерские комплексы, а также назвала его «никаким» актером.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: „Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев“. <...> Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — высказалась она.

Как сейчас живет Кравченко

Кравченко продолжает творческую деятельность. Она снялась в сериале «ОПГ», премьера которого запланирована на 2026 год, а также продолжает служить в «Ленкоме» и гастролирует с антрепризами. Артистка призналась, что хотела бы принять участие в съемках продолжения сериала «Сваты». По ее мнению, по окончании спецоперации необходимо выпустить еще один «объединительный» сезон.

«Это было бы очень народу близко, потому что все переживают. И там, и у нас, все переживают», — сказала она.

