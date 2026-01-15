Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 11:17

Почему не работает WhatsApp 15 января: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 15 января, во многих регионах России не работает WhatsApp. Что известно, где сбои, когда заблокируют мессенджер, в чем причины ограничений?

Где в России не работает WhatsApp 15 января

В четверг, 15 января, жалобы на WhatsApp поступают из десятков регионов: в мессенджере не приходят оповещения, не работают звонки, не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы наблюдаются на мобильных и стационарных устройствах. В отдельных случаях пользователи полностью теряют доступ к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Обращения поступают из Москвы — 29%, Хабаровского края — 24%, Нижегородской области, Сахалина, Рязанской, Саратовской областей — по 12%.

На сайте Downdetector.su — более 70 жалоб на WhatsApp за сутки. Пользователи столкнулись с проблемами в Самарской области, Краснодарском крае и Подмосковье. Сообщается о проблемах с оповещениями (42%), сбоях мобильного приложения (33%), сайта (13%), общем сбой (8%) и сбое личного кабинета (2%).

Почему не работает WhatsApp 15 января

Роскомнадзор несколько месяцев последовательно ограничивает работу WhatsApp, потому что руководство компании отказывается выполнять требования российского законодательства. Меры принимаются поэтапно, чтобы люди успели перейти на другие приложения.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Еще одним поводом для ограничений WhatsApp стала утечка дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что мессенджер имел достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с Россией, но WhatsApp не предпринял соответствующих попыток.

Когда заблокируют WhatsApp в России

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать», — сказал он.

