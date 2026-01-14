Почему не работает WhatsApp 14 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 14 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда полностью заблокируют мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp 14 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 14 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 33% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 14 января приходятся на Москву, 9% — на Новосибирскую область и Краснодарский край, 4% — на Санкт-Петербург, Красноярский и Приморский края, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Тульскую и Ленинградскую области, 2% — на Удмуртию, Чувашию, Татарстан, Хабаровский край, Челябинскую и Липецкую области.

Почему не работает WhatsApp 14 января

Роскомнадзор на протяжении нескольких месяцев последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. Меры предпринимаются поэтапно, чтобы люди успели перейти на другие приложения.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — предупредили в РКН.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Также триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал факт утечки дипломатических переговоров, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

Когда полностью заблокируют WhatsApp в России

Бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать», — сказал он.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

Влияют ли настройки WhatsApp на его работу

Смена языка интерфейса в смартфоне и другие локальные настройки не могут улучшить работу WhatsApp, заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

