Слабые снегопады и потепление до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 17 и 18 января, ждать ли слабых снегопадов и потепления до нуля градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Татьяны Поздняковой, 17 и 18 января над Москвой сформируется обширный антициклон, который принесет морозы.

«В выходные дни, 17 и 18 января, над столичным регионом сформируется обширный антициклон. В Москве атмосферное давление повысится до 772 мм ртутного столба. А это означает, что ожидаются новые метеорологические рекорды. Рекорд максимального атмосферного давления для 17 января принадлежит 1979 году, а для 18 января максимально высокое атмосферное давление в Москве было в 2010 году. На эти же дни прогнозируется и низкая температура воздуха. В течение суток — от −15 до −20 градусов, что почти на 10 градусов ниже нормы», — рассказала синоптик.

По данным метеоцентров, в субботу, 17 января, дневная температура воздуха в городе составит около −8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до −10 градусов. По ощущениям из-за высокой влажности, которая составит 70–80%, и слабого ветра холод будет чувствоваться еще сильнее — как −20 градусов. Несмотря на облачную погоду, осадков в этот день не ожидается, а атмосферное давление будет высоким — около 770 мм ртутного столба.

В воскресенье, 18 января, прогнозируется, что днем температура не поднимется выше −16 градусов, а ночью мороз усилится до −24 градусов. В утренние часы столбик термометра может показывать −18 градусов. Погода останется облачной, но без осадков, а ветер будет слабым, северо-западным. Атмосферное давление сохранится на высоком уровне — около 770 мм ртутного столба.

Таким образом, в российской столице в выходные слабых снегопадов и потепления до нуля не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 января, утром облачность рассеется, и день обещает быть преимущественно ясным или малооблачным. В течение светового дня столбики термометров будут показывать около −11 градусов. К вечеру снова начнет холодать, и к полуночи воздух остынет до −16 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет высоким и продолжит плавно расти.

Ночь и раннее утро 18 января также будут ясными и морозными в Северной столице, с температурой около −16 градусов. Днем небо может быть немного затянуто облаками, но осадков, как и накануне, не ожидается. Днем температура поднимется примерно до −11 градусов. Вечер принесет усиление мороза, и к концу суток в городе будет около −16 градусов. Ветер в оба дня будет слабым, южного и юго-западного направлений, что смягчит ощущения от холода.

