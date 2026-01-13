Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 января: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 января: где сбои в России

Сегодня, 13 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 13 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 13 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 13 января поступило от пользователей МТС. Порядка 37% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 27% — на Москву, 13% — на Челябинскую область, 5% — на Краснодарский край, 3% — на Краснодарский и Камчатский край, Кировскую, Курганскую, Иркутскую, Нижегородскую, Пензенскую, Волгоградскую и Астраханскую области, 1% — на Самарскую и Новосибирскую области.

Почему не работает мобильный интернет 13 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии также уточнил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

13 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Мордовии, Анапы, Таганрога, Воронежской и Тульской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников над российскими регионами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда снимут ограничения на мобильный интернет

Ограничения на работу мобильного интернета в регионах снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов сообщил, что точные сроки полноценного возобновления работы мобильного интернета в республике неизвестны.

«Эти меры ввели на федеральном уровне: ни региональное министерство, ни операторы связи не влияют на сроки их отмены. Ограничения носят временный характер, они необходимы для защиты граждан и объектов критической инфраструктуры», — пояснил он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что прорабатывает с федеральными властями возможность максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения зон ограничений в регионе. Параллельно власти ведут работу с сотовыми операторами для компенсации жителям недополученных услуг.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка».

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 13 января: что завтра, нервозность, головные боли

Затяжные ливни и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Два брака с Жориным, отказ общаться с Собчак, шантаж: как живет Катя Гордон