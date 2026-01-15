Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 января

В ночь на 15 января силы противовоздушной обороны в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

По данным местных властей, все воздушные цели были своевременно уничтожены силами противовоздушной обороны. Бочаров охарактеризовал произошедшее как попытку террористической атаки с применением дронов.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — отметил он.

Бочаров отдельно подчеркнул, что на данный момент информация о каких-либо пострадавших или разрушениях на земле отсутствует. Ситуация в регионе находится под контролем, оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

Кроме того, ночью в четверг Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области. По данным канала, предварительно, ПВО отражает воздушную атаку в районе залива. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлете к городу», — говорится в публикации.

Также в ночное время опасность атаки БПЛА объявляли в Ивановской, Самарской, Оренбургской, Курской и Воронежской областях.

Главы регионов призвали местных жителей быть бдительными.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Минобороны сообщили, что в течение ночи с 13 на 14 января силы ПВО нейтрализовали 48 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами РФ. Наиболее массовый налет дроны совершили на Ростовскую область, где было сбито 25 воздушных целей.

Еще 13 БПЛА ликвидировали над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом и по одному — над Курской областью, сообщили в Минобороны.

Утром 14 января над Россией было уничтожено семь украинских беспилотников, отметили в ведомстве. Шесть БПЛА сбили в Ставропольском крае, один — в Краснодарском крае.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА были ранены четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили в ростовскую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Один беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону, начался пожар, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — добавил он.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили погибшего мужчину, отметил Слюсарь. По словам губернатора, пока его личность неизвестна. Кроме того, накануне вечером в результате атаки ВСУ погибла 65-летняя женщина, добавил глава региона.

«На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. <…> Спасатели еще продолжают разбор завалов», — уточнил он.

Губернатор также сообщил, что атака ВСУ привела к пожару на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону. Спасательные службы оперативно выехали на место ЧП для ликвидации последствий. Кроме того, в садовом товариществе «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного была повреждена кровля.

«Всего за ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах», — резюмировал Слюсарь.

