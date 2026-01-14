Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:09

Два российских региона попали под удар украинских беспилотников

Минобороны РФ: средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ утром 14 января

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников утром 14 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В частности, шесть БПЛА уничтожили в Ставропольском крае и один — в Краснодарском крае.

В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при разборе завалов в многоэтажном доме Ростова-на-Дону, поврежденном во время атаки беспилотников, был обнаружен погибший мужчина. По его словам, тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 января сбили почти полсотни украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. 25 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
ВСУ
