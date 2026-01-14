Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 января

В ночь на среду, 14 января, ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Мэр города Александр Скрябин подтвердил, что в ночь на 14 января воздушная атака ВСУ отражается в Ростове-на-Дону.

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по его данным, также загорелись строения промышленного предприятия. Информация уточняется, добавил Скрябин.

В свою очередь глава региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что обломки украинского БПЛА влетели в жилой дом в Ростове-на-Дону, после этого в здании начался сильный пожар.

«Во время ночной атаки дронов осколки одного из уничтоженных беспилотников прилетели прямо в жилую многоэтажку в одном из районов города, в квартиру на 14-м этаже», — говорится в посте.

По данным канала, в нескольких соседних квартирах выбиты стекла. В то же время Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей отмечает, что в Ростове-на-Дону пострадал 14-й этаж одной из многоэтажек, части БПЛА вместе с обломками фасада упали на припаркованные машины.

О пострадавших или жертвах пока не сообщалось.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино.

По его словам, была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Тяжелые новости из Шебекинского округа. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над регионами России в течение ночи с 12 на 13 января были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны ликвидировали больше всего дронов — семь — над Ростовской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымом.

Накануне вечером ВСУ также попытались атаковать беспилотниками российские регионы. За три часа силы ПВО перехватили 78 БПЛА, добавили в Минобороны. Наиболее масштабным был налет на Крым, где ликвидировали 36 дронов.

По данным ведомства, 14 воздушных целей сбили над Орловской областью, восемь — над Липецкой, по шесть — над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны добавили, что четыре БПЛА были ликвидированы над Тульской областью, два — над Брянской, по одному — над Воронежской и Ростовской.

Фрагменты беспилотника упали на трассу, ведущую к хутору Верхнеадагум Краснодарского края, сообщили в оперштабе. Жертв и разрушений не было зафиксировано.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в оперштабе.

С 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области, уточнил он. В разные промежутки времени без энергоснабжения оставались порядка 600 тыс. жителей региона. Мирошник подчеркнул, что в новогодние каникулы Вооруженные силы Украины целенаправленно пытались нанести удары по максимально удаленным от линии фронта регионам России. По его данным, инциденты с беспилотниками были зафиксированы в 18 российских регионах.

