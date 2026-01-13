В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ

В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ Мирошник: ВСУ в новогодние праздники лишили света около 740 тыс. россиян

С 1 по 11 января массированные удары ВСУ с применением дронов и реактивных систем залпового огня по объектам генерации и распределения электроэнергии оставили без света около 740 тыс. человек в нескольких субъектах РФ, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Белгородской области.

Из-за массированных ударов с применением дронов и РСЗО по объектам генерации, системам передачи и распределения электроэнергии за упомянутый период отключениями оказались затронуты не менее 736 тыс. человек, — сказал дипломат.

В разные промежутки времени без энергоснабжения оставались порядка 600 тыс. жителей белгородских населенных пунктов. Мирошник подчеркнул, что в новогодние каникулы Вооруженные силы Украины целенаправленно пытались нанести удары по максимально удаленным от линии фронта регионам России. По его данным, инциденты с беспилотниками в этот период фиксировались в 18 российских регионах.

Ранее Мирошник проинформировал, что число жертв среди мирного населения в Селидово составляет около 130 человек. По его словам, это предварительная цифра, она может расти в большую сторону.