Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 13 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда полностью заблокируют мессенджер?

Где в России не работает WhatsApp 13 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 13 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео и совершении звонков, а также на полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 35% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 13 января приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 7% — на Краснодарский край, 5% — на Удмуртию, Владимирскую, Курганскую, Новосибирскую, Ростовскую, Свердловскую и Смоленскую области, 2% — на Чувашию, Башкирию, Дагестан, Ставрополье, Марий Эл, Мурманскую и Томскую области.

Почему не работает WhatsApp 13 января

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений законов РФ и рекомендовал пользователям переходить на национальные сервисы из-за риска блокировки мессенджера, в случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены его администрацией.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Депутат Госдумы Сергей Боярский обратил внимание, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако администрация не предприняла даже попыток к этому.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов РФ», — заявил парламентарий.

Когда полностью заблокируют WhatsApp в России

Бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин заявил, что WhatsApp придется закрыть, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора.

«Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал он.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что на блокировку WhatsApp уйдет около двух месяцев после наступления 2026 года.

