Бои за Никифоровку, ротация под «Солнцепеком»: новости СВО к утру 15 января

Вооруженные силы России применили термобарические системы залпового огня для срыва ротации армии Украины, российские подразделения начали освобождение населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 января, читайте в материале NEWS.ru.

«Солнцепек» и «Тосочка» не оставили ВСУ шансов на ротацию

Российские войска использовали термобарические системы залпового огня для обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары на Красноармейском направлении в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака на опорные пункты ВСУ была совершена с расстояния до 20 километров. Эти действия сорвали плановую ротацию украинских подразделений на линии соприкосновения. Применение объемно-детонирующих боеприпасов позволило поражать живую силу противника даже в укрепленных укрытиях.

Атаку украинских дронов отразили под Волгоградом

Силы противовоздушной обороны в Волгоградской области в ночь на 15 января отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Целями ударов стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

По данным местных властей, все воздушные цели были своевременно уничтожены силами ПВО. Бочаров охарактеризовал произошедшее как попытку террористической атаки с применением дронов.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские силы начали вести бои за Никифоровку в ДНР

Российские вооруженные силы, продолжая развивать успех на Славянском направлении, приступили к активным действиям по освобождению населенного пункта Никифоровка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

После успешного продвижения и закрепления позиций российские подразделения активизировались на данном участке фронта. Основные усилия сейчас сосредоточены на Никифоровке, что свидетельствует о переходе к следующему этапу операции в рамках стратегического развития наступления в направлении Славянска.

ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории Луганской Народной Республики. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

В результате удара обесточены населенные пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах. Власти региона заявили, что это повторная атака Киева на объекты энергетики.

Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину

Экстренная переброска вооружений НАТО в Польшу для возможных поставок на Украину связана с катастрофическими потерями техники Киевом, сказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российские удары в декабре и январе во многом «обнулили» западную помощь ВСУ.

Он также отметил, что поставки, проводящиеся через польский город Жешув, ограничиваются именно легкой техникой, так как тяжелая обычно перевозится морским путем.

Дроны повредили детский сад в Ростовской области

В детском саду Ростовской области повреждено окно в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Находившихся в учреждении восьмерых детей забрали родители, никто из воспитанников и персонала не пострадал.

В это же время силами противовоздушной обороны были уничтожены или подавлены беспилотные летательные аппараты в Ростове и на территории Азовского района. Губернатор отметил, что в регионе сохраняется угроза применения дронов.

