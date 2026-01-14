Дроны ВСУ повредили детский сад в Ростовской области Слюсарь: в Ростовской области взрывом от БПЛА повредило окно в детском саду

В детском саду Ростовской области повреждено окно в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Находившихся в учреждении восьмерых детей забрали родители, никто из воспитанников и персонала не пострадал.

В селе Стефанидинодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, никто из детей и персонала не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали домой родители, — написал Слюсарь.

В это же время силами противовоздушной обороны были уничтожены или подавлены беспилотные летательные аппараты в Ростове и на территории Азовского района. Губернатор отметил, что в регионе сохраняется угроза применения дронов.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов получили повреждения несколько зданий. По его словам, в западной промзоне города загорелись склады, одно возгорание уже потушили, а второе локализовали. Кроме того, в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне оказались повреждены две квартиры.