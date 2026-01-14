Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 19:09

Дроны ВСУ повредили детский сад в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области взрывом от БПЛА повредило окно в детском саду

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В детском саду Ростовской области повреждено окно в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Находившихся в учреждении восьмерых детей забрали родители, никто из воспитанников и персонала не пострадал.

В селе Стефанидинодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, никто из детей и персонала не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали домой родители, — написал Слюсарь.

В это же время силами противовоздушной обороны были уничтожены или подавлены беспилотные летательные аппараты в Ростове и на территории Азовского района. Губернатор отметил, что в регионе сохраняется угроза применения дронов.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов получили повреждения несколько зданий. По его словам, в западной промзоне города загорелись склады, одно возгорание уже потушили, а второе локализовали. Кроме того, в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне оказались повреждены две квартиры.

Россия
Ростовская область
беспилотники
детские сады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.