Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА Слюсарь: несколько зданий получили повреждения в Ростове после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов получили повреждения несколько зданий, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в западной промзоне города загорелись склады, одно возгорание уже потушили, а второе локализовали.

Из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова, — написал Слюсарь.

Кроме того в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне оказались повреждены две квартиры. Для жителей организовали пункт временного размещения. По словам главы региона, также сгорели два частных дома. У еще одного строения повреждена крыша.

Также губернатор уточнил, что в результате атаки погиб мужчина. Тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

До этого было опубликовано видео сильного пожара на промышленном предприятии после удара украинских дронов. Все спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия.