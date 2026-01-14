Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:36

Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА

Слюсарь: несколько зданий получили повреждения в Ростове после атаки БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов получили повреждения несколько зданий, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в западной промзоне города загорелись склады, одно возгорание уже потушили, а второе локализовали.

Из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова, — написал Слюсарь.

Кроме того в многоэтажке в Левенцовском микрорайоне оказались повреждены две квартиры. Для жителей организовали пункт временного размещения. По словам главы региона, также сгорели два частных дома. У еще одного строения повреждена крыша.

Также губернатор уточнил, что в результате атаки погиб мужчина. Тело найдено в одной из квартир, которая загорелась после удара БПЛА. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

До этого было опубликовано видео сильного пожара на промышленном предприятии после удара украинских дронов. Все спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Юрий Слюсарь
Ростов-на-Дону
БПЛА
СВО
