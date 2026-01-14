Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину

Экстренная переброска вооружений НАТО в Польшу для возможных поставок на Украину связана с катастрофическими потерями техники Киевом, сказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, российские удары в декабре и январе во многом «обнулили» западную помощь ВСУ.

Поэтому сейчас происходит экстренная переброска — в первую очередь боеприпасов и легкой бронированной техники, такой как бронеавтомобили и БМП малой массы. Самолеты транспортных типов — например, A-130, Galaxy и другие — могут доставлять десятки единиц или большие партии боеприпасов за рейс, — сказал Леонков.

Он также отметил, что поставки, проводящиеся через польский город Жешув, ограничиваются именно легкой техникой, так как тяжелая обычно перевозится морским путем.

Ранее сообщалось, что в польский город Жешув, который служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран НАТО для ВСУ, экстренно стягивается военная техника и другие грузы. В перевозках задействованы как минимум 10 транспортных самолетов разных классов из Бельгии, Канады, Польши, Франции и Великобритании.