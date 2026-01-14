«Карусель» для пленных, шпионка СБУ, теракт: как ВСУ атакуют РФ 14 января

За прошедшие сутки над Россией сбили 70 украинских БПЛА. В Ростовской и Белгородской областях есть погибшие в результате атак. Около двух тысяч домов находятся без света в Запорожье. Под Петербургом задержали завербованную украинскими спецслужбами женщину, планировавшую покушение на сотрудника предприятия ОПК. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ сбили 70 украинских беспилотников

Накануне вечером за три часа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять БПЛА самолетного типа ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Больше всего дронов сбили над акваторией Азовского моря — четыре. Еще три БПЛА ликвидировали над Республикой Крым, два — над Ростовской областью, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что в течение ночи силы ПВО нейтрализовали 48 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами РФ. Наиболее массовый налет дроны совершили на Ростовскую область, где было сбито 25 воздушных целей.

Еще 13 БПЛА ликвидировали над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом и по одному — над Курской областью, сообщили в Минобороны.

Утром 14 января над Россией были уничтожены семь украинских беспилотников, отметили в ведомстве. Шесть БПЛА сбили в Ставропольском крае, один — в Краснодарском крае.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Два человека погибли в результате атак ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области в результате атаки БПЛА были ранены четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Пострадавших с травмами средней степени тяжести доставили в ростовскую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Один беспилотник влетел в жилой дом в Ростове-на-Дону, начался пожар, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — добавил он.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили погибшего мужчину, отметил Слюсарь. По словам губернатора, пока его личность неизвестна. Кроме того, накануне вечером в результате атаки ВСУ погибла 65-летняя женщина, добавил глава региона.

«На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. <…> Спасатели еще продолжают разбор завалов», — уточнил он.

Губернатор также сообщил, что атака ВСУ привела к пожару на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону. Спасательные службы оперативно выехали на место ЧП для ликвидации последствий. Кроме того, в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района сгорели два частных дома, еще у одного была повреждена кровля.

«Всего за ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области — Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах», — резюмировал Слюсарь.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспилотники ВСУ ударили по гражданским автомобилям в Брянской области

ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами по поселку Белая Березка в Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате налета БПЛА на два гражданских автомобиля пострадал мирный житель.

«К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель. Мужчина оперативно доставлен в больницу», — отметил он.

По словам губернатора, медики оказали раненому всю необходимую медицинскую помощь. Богомаз добавил, что на месте происшествий работают экстренные службы. В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атаки ВСУ на Брянскую область.

В Ставропольском крае атака БПЛА ВСУ привела к пожару в промзоне

В Ставропольском крае в результате падения обломков БПЛА было повреждено складское помещение в промышленной зоне Невинномысска, заявил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, сработала система ПВО.

«В результате падения обломков БПЛА в Невинномысске произошло возгорание складского помещения на окраине города, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Угрозы распространения огня нет», — объявил губернатор.

Глава региона добавил, что находится на связи с мэром Невинномысска Михаилом Миненковым и контролирует ситуацию. Владимиров также отметил, что для обеспечения безопасности жителей администрация города приняла решение об эвакуации нескольких домов, рядом с которыми упали обломки БПЛА. Людей разместят в оборудованном пункте временного размещения.

«Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет», — сказал Владимиров.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атаки ВСУ на Ставропольский край.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВСУ пять раз за сутки обстреляли Белгородскую область

За прошедшие сутки ударам ВСУ подверглась Белгородская область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль в селе Зозули Борисовского округа погибла женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.

«Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Мужчину доставили в Борисовскую ЦРБ, где медики оказывают ему необходимую помощь. Транспортное средство уничтожено огнем», — заявил Гладков.

По его словам, в городе Шебекино погиб мужчина в результате детонации беспилотника. За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке 68 БПЛА, сказал Гладков. Губернатор отметил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам региона 20 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. В области были повреждены 12 частных домов, пять автомобилей, две хозпостройки, а также две линии электропередачи, заявил он.

«В селе Смородино поврежден объект инфраструктуры. Часть села временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», — уточнил губернатор.

В военном ведомстве не комментировали эти сведения.

ВСУ атаковали 13 населенных пунктов в Херсонской области

Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, ранения получили два человека.

«В селе Князе-Григорьевка Великолепетихского округа ранены 56-летняя женщина и 64-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте», — сказал он.

Сальдо также отметил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Нижние Серогозы, Николаевку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Подстепное, Раденск, Скадовск, Солонцы и Старую Збурьевку. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Запорожье сотни людей остаются без света после атак ВСУ

В Запорожской области за сутки были зафиксированы 19 атак БПЛА, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших нет.

«Целенаправленные атаки были предприняты на Михайловский, Токмакский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский и Васильевский муниципальные округа. Повреждения получили три частных дома и прилегающая к ним территория, повреждены частные автомобили», — отметил он.

Балицкий добавил, что около двух тысяч абонентов остаются без электроснабжения. В основном это жители сел Видножино и Балки.

«Специалисты работают над восстановлением электроснабжения населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения», — сказал глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

В Петербурге сорвали теракт против работника оборонного предприятия

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержана гражданка России 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности», — отметили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что после возвращения в Россию через третьи страны женщина попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. При задержании у подозреваемой изъяли средства связи, на которых обнаружили переписку с украинскими координаторами.

ФСБ РФ Фото: fsb.ru

Более 120 бойцов ВСУ пропали без вести после присоединения к «Азову»

За два месяца после включения в состав формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пропали без вести 124 украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых ведомствах. Источники сослались на данные украинских поисковиков.

По неподтвержденной информации, речь идет о 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Недавно она была передана в подчинение 3-му армейскому корпусу «Азов».

Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»

Украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена, сообщили в силовых структурах. Согласно этой схеме, освобожденному военнослужащему грозит уголовное дело за сдачу в плен.

«После оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после мобилизации», — говорится в сообщении.

