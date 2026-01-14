В Петербурге сорван теракт против работника оборонного предприятия ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. По подозрению в подготовке диверсионно-террористического акта задержана завербованная Службой безопасности Украины гражданка России 1966 года рождения.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен готовившийся украинскими спецслужбами диверсионно-террористический акт на территории Санкт-Петербурга. В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности, — отметили в ФСБ.

Как уточнили в ФСБ, после возвращения в Россию через третьи страны женщина попыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти средства предназначались для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части. Мощность СВУ составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.