Дрон ВСУ разорвал легковушку с гражданскими внутри под Белгородом

Женщина погибла в селе Репяховка Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, находившийся в машине мужчина был ранен. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. По предварительной информации, у пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

В селе Репяховка Краснояружского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ, где медики делали все возможное, чтобы спасти ее, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, — написал руководитель.

Ранее Гладков сообщал, что мирный житель погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел в Шебекино. По словам губернатора, произошла детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте. Губернатор выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Также в области дрон атаковал гражданский автобус в Волоконовском округе. Атака произошла в районе хутора Григорьевка. В результате четыре человека получили осколочные ранения — двое мужчин и две женщины. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы силами подразделения «Орлан» и доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния их перевели в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.