ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России МО РФ: за три часа средства ПВО сбили девять дронов ВСУ

За три часа вечером 13 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: <…> четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, два — над территорией Ростовской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большая часть целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

Позже стало известно, что в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино. Была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте.