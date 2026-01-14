Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 01:40

ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России

МО РФ: за три часа средства ПВО сбили девять дронов ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За три часа вечером 13 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: <…> четыре — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым, два — над территорией Ростовской области, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, Азовским морем и рядом российских регионов в течение пяти часов. Большая часть целей были уничтожены над территорией полуострова и Белгородской области.

Позже стало известно, что в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Инцидент произошел в городе Шебекино. Была зафиксирована детонация взрывного устройства, сброшенного с дрона. Мужчина скончался на месте.

Минобороны РФ
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
В Новокузнецке проверят анализы медработников печально известного роддома
Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч
Бандит из 90-х под Рязанью устроил наркопритон в своей квартире
Астрофизик вычислил, зачем «инопланетный корабль» вошел в Солнечную систему
Извращенец, скандалист и лжец: ради кого США взрывают Иран изнутри
Умер заведующий музыкальной частью театра кукол Образцова
Стоимость биткоина подскочила до показателя прошлой осени
Огромные очереди образовались на остановках в Киеве
Штраф за пародию на SHAMAN, иноагентство, «отмена»: как живет Гудков
ПВО отразила атаку дронов ВСУ на три региона России
Прокуратура проверит московский ТЦ после гибели птиц
«Это произошло впервые»: ICE задержала сотрудника горсовета Нью-Йорка
Фаза Луны сегодня, 14 января: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.