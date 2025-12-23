Бьем по мостам, перемалываем технику: РФ не даст ЕС поставлять ВСУ оружие

Власти Румынии сообщили об открытии в январе 2026 года центра координации и транзита военной техники на Украину. Первый подобный центр работает в польском Жешуве. Румынский хаб позволит вдвое увеличить поставки вооружений Киеву, полагают западные военные чиновники. Несет ли новый логистический центр угрозы для России и выглядит ли ситуация пугающей — в материале NEWS.ru.

Что известно о румынском логистическом центре

Министерство обороны Румынии заявило о планах строительства крупного логистического центра для поставок оружия Украине в январе 2026 года. Он будет работать «в тандеме» с аналогичным комплексом в польском Жешуве. По словам представителей военного ведомства, новый хаб обеспечит «резервный поток и укрепление логистической устойчивости всего восточного фланга», увеличив количество поставок вооружения на Украину вдвое.

Однако на практике поставки по территории Украины могут быть затруднены, поскольку последние несколько недель транспортная, логистическая и военно-складская инфраструктура Одессы, через которую они должны идти до линии боевого соприкосновения, подвергается систематическому разрушению со стороны ВС РФ.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев сообщал, что массированным ударам российских дронов подвергся мост в Затоке Одесской области, который является основной транспортной артерией для снабжения ВСУ западной военной техникой и боеприпасами.

Румынский центр будет специализироваться на поставках артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. По задумке западных стратегов, непрерывный поток вооружений будет обеспечен за счет программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), суть которой сводится к концепции «оплачено европейцами, доставлено американцами». Эта программа, согласно которой США продают оружие Европе и НАТО по рыночным ценам, а Европа распоряжается этими вооружениями по своему усмотрению, стартовала в середине июля 2025 года и была согласована президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее замкомандующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер заявил, что благодаря PURL никаких пауз в поставках вооружений для Украины не было и не будет.

«Создание центра в Румынии означает только то, что Америка будет и дальше продавать оружие Европе. Но Трамп никогда не скрывал, что его основная задача — это бизнес и продажа, прежде всего, американского вооружения», — отметил в разговоре с NEWS.ru историк и политолог Юрий Якорь.

По его мнению, в силу явных логистических проблем в Одесской области, да и на Украине в целом, которые только нарастают, есть сомнения, что от нового румынского хаба будет заметный для хода СВО «практический выхлоп».

«Трампу, понятное дело, хочется продавать оружие Европе. Но он с удовольствием продавал бы и снег эскимосам зимой, если бы представилась такая возможность. Но про Европу сейчас возникает все тот же вопрос: а есть ли у нее достаточное количество денег на оружие для Украины? Даже если этот новый центр в Румынии будет построен в ближайшее время, что и сколько через него пойдет, что и сколько в состоянии будет закупить Европа?» — задался вопросом эксперт.

Почему Европа не в восторге от военных поставок Киеву

В силу внутренних проблем НАТО и Европы в целом есть сомнения, что поставки вооружений на Украину увеличатся вдвое, как это предсказывают западные генералы.

Тем более что все больше европейских государств скептически относятся к идее военной помощи Украине, указал главный редактор фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в беседе с NEWS.ru.

«Почему сейчас говорят именно про вторую базу? Потому что первая — в Польше. В Польше не так давно сменился президент. И хотя его нельзя назвать сторонником России, но и к Украине, и к тратам Варшавы на эту войну он относится крайне скептически. Не зря же господин Навроцкий подарил Зеленскому книгу о „Волынской резне“. Такие „подарки“ на таком уровне — это всегда политический намек. Поэтому я не исключаю, что с первой базой, которая в Жешуве, могут начаться проблемы и „внезапные“ задержки поставок оружия через нее. Вплоть до того, что база в Румынии в какой-то момент перестанет быть второй, а останется вообще единственной», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что помимо Польши в Европе есть и более явные сторонники прекращения военных действий на условиях, которые бы устраивали Россию. Это Венгрия, Словакия и недавно сменившая политическое руководство Чехия.

«В Чехии сменилась власть — поменялась риторика, в Польше сменилась власть — может и там поменяться риторика. Навроцкий, конечно, нам не друг, но то, что у него совершенно отличающаяся от его предшественника политика, видно прямо сейчас», — подчеркнул эксперт.

По словам Фролова, есть еще и банальный фактор денег и времени.

«Да, мы знаем о решении ЕС выделить Украине очередной кредит на €90 млрд. Но это кредит не из российских активов, которые европейцам так и не удалось конфисковать, а непосредственно из бюджета Евросоюза. Трампу европейский рынок сбыта, конечно же, выгоден, пускай Европа закупается у него оружием. Но, как мы видим, в силу ограниченности бюджетов Европа это делает, укрепляя в первую очередь свою оборону. На Украину, если внимательно почитать документы, они, дай бог, в 2030 году что-нибудь отправят. Но будет ли к тому моменту Украине нужно оружие? Будет ли вообще к тому моменту Украина?» — заметил эксперт.

Станет ли румынский хаб проблемой для России

Даже в случае наихудшего сценария — центр в Румынии заработает, деньги найдутся и оружие с техникой доедут до украинский войск — для России это не станет критичным, уверен Якорь.

«Сколько бы европейцы ни поставляли техники, мы постепенно, раз за разом, ее перемалываем и будем перемалывать. За без малого четыре года войны этот механизм российскими войсками отлажен практически до автоматизма. Главное, чтобы Запад не поставлял Украине слишком дальнобойные ракеты. И второй фактор — это люди. Западного военного контингента на Украине быть не должно. Украина должна рассчитывать исключительно на свои силы, на своих военных», — подчеркнул политолог.

По его мнению, проект центра снабжения в Румынии задумывался довольно давно, еще как минимум год назад, и мог быть проектом прошлой администрации Белого дома.

«Именно поэтому в Румынии были ликвидированы итоги президентских выборов, а главный оппозиционный кандидат, который выступал против втягивания страны в украинскую авантюру, Кэлин Джорджеску был арестован. Поэтому Румыния сейчас является ключевой точкой так называемой европейской демократии для помощи Украине. Только вот за год с момента реализации „румынского сценария“ на самом Западе произошли очень серьезные изменения. А именно — поменялась позиция США. А потому и дальнейшее развитие идеи о поставках вооружений Украине выглядит не таким безоблачным, как ранее», — указал Якорь.

