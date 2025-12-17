Одесса остается без путей снабжения: почему РФ вынуждена бить по ее портам

Украинские источники сообщили об усилении ударов ракетами и дронами по Одессе, где, по их данным, ВС РФ уничтожают транспортно-логистическую и военную инфраструктуру. МО РФ эти сообщения не комментировало. Эксперты связывают это с атаками на российские танкеры и словами Путина о том, что Украина может быть полностью отрезана от моря. Почему Киев так цепляется за Одессу и какой ущерб ее военной инфраструктуре и логистике наносится сейчас — в материале NEWS.ru.

Зачем Россия усилила удары по военной инфраструктуре Одессы

Украинские СМИ сообщили об усилении российских атак на военную и транспортно-логистическую инфраструктуру в районе Одессы. По их информации, под обстрел попал стратегический мост в Затоке. Ранее об ударах по военным целям в этом районе сообщал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Одесса является логистическим центром переброски боеприпасов и военной техники из Европы на Украину, здесь проходят пути снабжения через Румынию и Молдавию, поэтому это уже не первый массированный удар по логистике города и области. В октябре подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, комментируя очередные прилеты по Одессе, указал, что это логичная и ранее четко обозначенная позиция России по вопросу дальнейшего развития конфликта на Украине.

Удары по мосту в Затоке являются ключевыми во всей серии нынешних обстрелов, заявила главный редактор издания «Донецкий кряж» Анастасия Антонова.

«Это мост еще советской постройки. Он идет через Днестровский лиман, там есть возможность транспортировки грузов автоколоннами и по железной дороге. Это единственное прямое наземное соединение Одессы с южной частью области. Через этот мост проходит и сообщение с Румынией. Это очень серьезный хаб для южных фронтов. То есть это и Херсонское направление, и Николаев», — объяснила она NEWS.ru.

По словам Антоновой, нет ничего удивительного в том, что Россия упорно метит именно в этот объект, учитывая значимость этой транспортной ветки.

Усиление ударов России по военной инфраструктуре Одессы можно рассматривать как ответ на нападения Украины на российские танкеры в Черном море, указал историк российских спецслужб Валентин Мзареулов.

«Безусловно, это в первую очередь именно ответы на обстрелы наших танкеров, ответы на нарушения заключенной в начале СВО зерновой сделки», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru. По его мнению, нынешние массированные удары со стороны России могут быть только «прелюдией» к более масштабным действиям.

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе Международного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что в ответ на обстрелы российских гражданских судов Москва рассмотрит «возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции».

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — заявил глава государства.

Смогут ли ВС РФ блокировать Одессу?

Говорить о тотальной блокаде или же о штурме Одессы силами России с моря пока рано. По словам Мзареулова, одних ударов с воздуха, чтобы нивелировать стратегическое значение города или ликвидировать там всю военную инфраструктуру, недостаточно.

«Одесса — это огромный мегаполис, и периодические бомбежки не могут уничтожить ее транспортное значение без фактического контроля территории. Все уничтоженное может быть в короткий срок восстановлено. Помешать восстановлению может лишь физическое наличие там русского солдата», — заявил историк.

Антонова уверена, что удары по военной инфраструктуре города и области все же приносят ощутимую и весьма значимую пользу.

«Да, отрезать Одессу только ударами с воздуха, скорее всего, невозможно. Но Одесса — это центр концентрации ПВО, военных складов и портов. Оттуда постоянно что-то летит по Крыму. В крымских „сигнальных“ чатах постоянно звучит информация, что пуски идут из Одессы. Так что даже нынешние российские удары улучшают ситуацию как минимум для мирных граждан», — пояснила она. Однако о полной блокаде города говорить рано.

«Даже если предположить, что мост через Затоку и иные военные и логистические объекты в ходе последних ударов полностью уничтожены, чтобы это сработало в долгосрочной перспективе, необходимо контролировать территорию. В противном случае там все оперативно починят, что происходит и происходило в условиях СВО уже неоднократно», — добавила Антонова.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

По словам Мзареулова, сроки взятия под контроль Одессы сейчас трудно прогнозировать, однако в сложившихся условиях есть три сценария.

«Первый вариант — просто дойти до Одессы физически, начиная с нынешней линии соприкосновения. Но мы не знаем, в каком состоянии находятся украинские войска между нами и Одессой. Возможно, они завтра посыплются, а возможно, и нет. Это сейчас невозможно уверенно спрогнозировать», — отметил эксперт.

Второй путь, который Мзареулов назвал крайне рискованным, — операция с моря. По его словам, новые десантные корабли будут готовы у России только в 2027–2028 годах, а без них проводить что-то подобное проблематично — это сопряжено с большими потерями, которых Москва старается избежать с самого начала СВО.

«Третий вариант — это предполагаемое одесское подполье, которое активизируется. Но учитывая текущее состояние города, наличие там военной администрации и начавшийся полицейский и этнический террор против местного населения, это будет сложно», — резюмировал эксперт.

Представитель подполья на условиях анонимности подтвердил корреспонденту NEWS.ru «сложность реализации» сценария с восстанием в городе. Вместе с тем он его не исключил. «Ослабление режима, а это сейчас возможно, и крах фронта могут изменить ситуацию в течение недели и даже суток. Люди перестанут бояться и выйдут на улицы. Вот тогда придет очередь бояться уже для сотрудников ТЦК, генералов ВСУ и СБУ, чиновников и прочих негодяев», — заключил представитель подполья.

