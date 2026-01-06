Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика

В ночь на 6 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 129 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«29 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Ярославской области, 10 БПЛА — над территорией Новгородской области, 9 БПЛА — над территорией Смоленской области, 7 БПЛА — над территорией Курской области, 7 БПЛА — над территорией Пензенской области, 6 БПЛА — над территорией Тверской области, 6 БПЛА — над территорией Республики Башкортостан, 5 БПЛА — над территорией Астраханской области, 5 БПЛА — над территорией Ростовской области, 4 БПЛА — над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над территорией Московского региона, 2 БПЛА — над территорией Орловской области, 2 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области, 1 БПЛА — над территорией Костромской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Крым, 1 БПЛА — над территорией Тульской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Татарстан, 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 1 БПЛА — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.