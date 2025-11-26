День матери
26 ноября 2025 в 15:00

«Время ушло»: в МИД России высказались о перспективах зерновой сделки

Рябков признал, что время зерновой сделки ушло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На сегодняшний день время зерновой сделки уже ушло, заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о желании обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору.

Зерновая сделка, время ее, видимо, все-таки, скорее, ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные, работоспособные усилия, — сказал дипломат.

Он напомнил, что Европейский союз саботировал реализацию договоренностей по зерновому коридору. По словам Рябкова, таким образом объединение помешало выравниванию ситуации на продовольственных рынках.

Рябков также отметил, что Россия наблюдает большое количество информационных атак на саму идею выхода на договоренности по Украине. Он признал, что сейчас можно увидеть «много грязных попыток» помешать нормальному диалогу Москвой и Вашингтоном.

