«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше

«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше

ВС РФ нанесли массированные удары по западной части Украины, Россия отказалась продлевать соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции и удобрений, скрипач Андрей Решетин осудил артистов-иноагентов за бегство из страны — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мерц «утрамбовал» Украину громкими обещаниями

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ в конце июля получат дальнобойное оружие от Германии. Генерал-майор уточнил, что украинской стороне будет передано вооружение в количестве, выражающемся трехзначным числом.

Фройдинг заверил, что Германия обеспечит Украину оружием, которое способно «проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты». Он не назвал, какие именно системы будут переданы, однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно допускал, что ВСУ получат немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Но, по словам военных аналитиков, министр обороны РФ Белоусов передал «пламенный привет» Мерцу, показав, как далеко вглубь Украины способны бить российские войска. К примеру, уточняют военкоры, в Буковеле при ударах погибли наемники. Точное количество ликвидированных иностранных бойцов не уточняется.

Удар по военным объектам в Буковеле был нанесен российскими военными в ночь на 12 июля, этот курортный город сейчас используется элитными наемниками в качестве пункта дислокации, а также как тренировочная площадка, уточнил Telegram-канал «Дневник десантника». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Все зоны отдыха на Украине полны солдат: чем круче курорт, тем выше статус военных, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в Буковеле в основном замечали европейских военнослужащих, и этот удар означает, что теперь атаки будут и на «крутые места».

«Украинские олигархи и европейские военные этого не поймут. Они считали, что война — это для кого-то другого, для того, кого ТЦК вытаскивают. А оказывается, к ним тоже может прилететь», — отметил подпольщик.

Между тем военный блогер Олег Царев сообщил, что в ночь на 12 июля также были нанесены комбинированные удары по западной части Украины. Он уточнил, что основной район поражения — Львов, где в результате атаки был серьезно поврежден завод «Электрон». Также взрывы прогремели в Харькове, Луцке, Славянске, Киеве, Черновцах, в Тернопольской и Кировоградской областях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как в свою очередь отметил Сергей, на Украине больше нет места, где ВСУ могут чувствовать себя спокойно.

«Жители Черновцов прислали горы радостных сообщений: ВСУ и СБУ мечутся по городу, летают скорые, в больницах аншлаг! Много сообщений со стороны всей украинской территории», — написал подпольщик.

В Минобороны РФ тем временем подтвердили, что 12 июля ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове, в Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре военного аэродрома.

Комбинированные удары по военным объектам на Украине — только начало, впереди грядет масштабное наступление ВС РФ, на Западе опасаются, что Россия может подойти к Днепру и взять Сумы уже к концу этого года, сообщает Telegram-канал INSIDER BLACK.

Москва, по данным источника, сейчас активизировала подготовку к новому акту спецоперации: идет формирование крупной наступательной конфигурации численностью до миллиона военнослужащих с расчетом на активную фазу уже этой осенью.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Главное отличие от предыдущих кампаний — отсутствие единого „центра удара“. Ставка делается на давление одновременно на нескольких участках фронта, что должно максимально растянуть ресурсы ВСУ и лишить Киев возможности маневра», — добавили эксперты.

Обвал фронта на Украине максимально близок, и тут ВСУ не помогут ни иностранные наемники, ни европейское оружие, заявили российские пользователи в соцсетях.

«А вот и привет Мерцу. Дальнобойное оружие пусть лучше оставит себе, а то оно будет уничтожено вместе с европейскими инструкторами и военными. Ну, если он, конечно, не хочет посмотреть, как все это красиво горит вместе со всеми военными объектами на Украине», — написали они.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Москва прогнала ООН из кормушки с зерном

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что меморандум между Россией и ООН об экспорте сельскохозяйственной продукции и удобрений не будет продлен после 22 июля 2025 года. Документ, подписанный в 2022 году, был частью более широкой договоренности, связанной с черноморской навигацией.

«Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление», — пояснил Вершинин.

Замминистра отметил, что в ходе финального раунда обсуждений стороны обменялись мнениями о достигнутом и нерешенных вопросах, а также затронули возможные форматы взаимодействия в будущем. По словам Вершинина, меморандум служил механизмом поддержки глобальной продовольственной безопасности, позволявшим России вносить вклад в мировой рынок без административных барьеров.

«Уралхим Инновация» (дочерняя компания АО «ОХК Уралхим») Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель главы МИД также объяснил, что США не дают согласия на создание специального платежного канала для оплаты по контрактам на поставку российской сельхозпродукции и удобрений. Он подчеркнул, что этот вопрос был одним из самых важных на повестке дня в последнее время.

Вершинин также добавил, что данный вопрос активно обсуждался в том числе во время консультаций с представителями ООН. Если бы его удалось решить, это «было бы большим шагом вперед», подчеркнул он.

Кроме того, подчеркнул замминистра иностранных дел, лидеры западных стран проявляют лицемерие, говоря о важности работы по обеспечению мировой продовольственной безопасности. Он отметил, что дискуссии на тему экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки ведутся уже три года, однако проблемы развивающихся стран так и не были решены.

По словам Вершинина, Россия остается надежным поставщиком продовольствия на мировой рынок, что подтверждают официальные данные. При этом он указал, что от санкционного давления в первую очередь страдают развивающиеся страны, особенно в Африке.

Как именитый скрипач сменил сцену на СВО

Скрипач из Санкт-Петербурга Андрей Решетин, ставший одним из первых российских артистов, кто после начала СВО ушел служить добровольцем, рассказал, что его мотивировало на это решение. Он подписал контракт сознательно, и в решении не было ни капли сомнений. Для сравнения артист привел образ мецената Николая Демидова, который, несмотря на роскошную жизнь в Париже, во время Отечественной войны 1812 года вернулся в Россию, собрал собственный полк и отдал сына на фронт простым солдатом.

Андрей Решетин выступает перед военными в зоне СВО Фото: Личный архив Андрея Решетина

Решетин признался, что в связи с этим не понимает поступка друга, музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и других артистов, покинувших Россию после начала СВО. Скрипач предположил, что те просто выбрали «сытую» и комфортную жизнь за границей, — это, по его словам, их «решение и выбор совести». Вместе с этим он назвал Гребенщикова «обиженным».

«Трудно вернуться, когда ты мазал своим дерьмом двери своего дома. Как они вернутся, не знаю <…>. Мне кажется, что Гребенщиков обижен на нашу страну, считает себя недооцененным», — подчеркнул он.

При этом музыкант напомнил о бойцах, ушедших на фронт из мест лишения свободы: многие из них сидели по 13–17 лет и могли скоро выйти на свободу, но сознательно подписывали контракт, зная, что могут погибнуть: «По барабану, я иду Родину защищать». Сравнивая эти истории, Решетин подчеркнул: вот где настоящая жертва, а не бегство от ответственности.

Что касается сотрудничества и дружбы с западными коллегами, артист напомнил, что организовал международный фестиваль старинной музыки Earlymusic, где выступали лучшие европейские исполнители, и сам много лет провел в Европе. Однако, когда началась спецоперация, он разорвал многие контакты, «причем навсегда».

«А есть люди, которые иначе любят Родину и „пилят“ ее. Глисты такие присосались. Но ведь и они, наверное, тоже считают себя патриотами России. В моем родном Петербурге в сфере культуры таких, к сожалению, много», — отметил Вершинин.

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