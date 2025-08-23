Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились

Подача российского природного газа в Армению была возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе в Грузии, сообщила компания «Газпром Армения». Отмечается, что это произошло в 6 утра в субботу, 23 августа.

23 августа в 06:00 возобновилась подача природного газа в Армению, — говорится в сообщении компании.

Накануне, 22 августа, в компании информировали о необходимости проведения срочных работ на магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд. В связи с этим с 06:00 22 августа до 06:00 23 августа поставки природного газа в республику были временно приостановлены.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российский газ помог стране бесперебойно снабжать топливом население и предприятия в разгар энергокризиса. Она подчеркнула, что Россия является давним партнером республики в энергетической сфере.

До этого стало известно, что с начала 2025 года Китай закупил у России газ на сумму $5,69 млрд (более 457 млрд рублей). По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 21,3%.

