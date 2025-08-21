В Сербии рассказали, как российский газ помог стране в разгар энергокризиса

Российский газ помог Сербии бесперебойно снабжать население и предприятия топливом в разгар энергокризиса, заявила ТАСС министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович. Она подчеркнула, что РФ является давним партнером республики в энергетической сфере.

Благодаря российскому газу в разгар энергетического кризиса мы обеспечили стабильное снабжение наших граждан и экономики [топливом], — сказала министр.

Джедович-Ханданович также отметила, что Белград продолжает переговоры с «Газпромом» по поводу нового контракта на поставку газа. Она добавила, что очень значимым для страны является строительство нефтепровода Сербия — Венгрия.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года Китай закупил у России газ на сумму $5,69 млрд (более 457 млрд рублей). По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 21,3%.

В таможенном управлении отметили, что Россия занимает лидирующую позицию по поставкам газа в КНР. При этом второе место в этом списке занимает Туркмения, которая с начала текущего года продала Китаю это топливо на $4,95 млрд (свыше 397 млрд рублей). Кроме того, крупными поставщиками газа в КНР являются Казахстан, Мьянма и Узбекистан.