Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна Карапетян встретит Новый год на свободе

Бизнесмен Самвел Карапетян, который находится под арестом в Армении, отметит Новый год на свободе. Он выйдет на волю после изменения меры пресечения на домашний арест, рассказал ТАСС адвокат предпринимателя Рубен Акопян.

В отношении Карапетяна применены альтернативные меры пресечения — домашний арест, залог и запрет на выезд, — уточнил Акопян.

Ранее российское посольство в Армении получило консульский доступ к задержанному Карапетяну. Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что через адвокатов и родственников российская сторона получает всю необходимую информацию о состоянии предпринимателя.

До этого Арам Вардеванян, соратник Карапетяна, заявил, что бизнесмен готов возглавить политическую партию. Она может быть создана на базе движения «По-нашему».

В свое время Карапетян представил собственный план масштабного обновления Еревана, указав на ключевые недостатки столицы. В их числе он назвал проблемы с архитектурным обликом, недостаточное количество зеленых зон и слаборазвитую инфраструктуру для туристов.