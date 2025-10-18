Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 21:54

Арестованный Карапетян готов возглавить новую партию

Вардеванян: Карапетян готов возглавить партию на основе движения «По-нашему»

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян готов возглавить политическую партию, которая будет создана на основе общественного движения «По-нашему», заявил его соратник Арам Вардеванян во время акции у здания Службы национальной безопасности республики. Он посетил бизнесмена утром 18 октября в СИЗО, передает ТАСС.

После трансформации движения «По-нашему» в партию Самвел Карапетян готов стать председателем партии, — сообщил Вардеванян.

Бизнесмен находится в заключении с 18 июня. Защита настаивает на том, что уголовное преследование связано с политической деятельностью предпринимателя и его поддержкой Армянской апостольской церкви.

Ранее стало известно, что движение «По-нашему», руководимое Карапетяном, планирует отстранить от власти партию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Координатор движения на митинге в Ереване Нарек Карапетян рассказал, что это можно сделать с помощью выборов. По его мнению, если все будет сделано правильно, правящая партия не сможет удержать власть на выборах 2026 года.

