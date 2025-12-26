Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:20

Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад

МЧС: снегопад продолжится в Москве до воскресенья 28 декабря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Снег будет идти в Москве с вечера субботы, 27 декабря, до утра воскресенья, 28 декабря, сообщил столичный главк МЧС РФ. Спасатели рекомендуют водителям в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20:00 мск 27 декабря до 10:00 мск 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный, гололедица на дорогах, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о самой морозной ночи в Московском регионе с начала зимы. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус 16,4 градуса. В некоторых районах Подмосковья подморозило до минус 23,7 градуса.

До этого Тишковец заявил, что в Москве в канун Нового года могут сформироваться снежные сугробы. По его прогнозам, в последние дни декабря в столицу прорвется снежный циклон, который и принесет сильные осадки.

