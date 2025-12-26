Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:26

В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог

Песков: Россия и США договорились продолжить диалог по итогам поездки Дмитриева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Представители Москвы и Вашингтона уже провели новую встречу, посвященную поездке специального представителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, стороны договорились продолжить диалог по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Условлено продолжать диалог. <…> По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов, — сказал Песков.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что США рассчитывают нормализовать отношения между Россией и Европой через реинтеграцию Москвы в мировую экономику и восстановление торговых отношений. По данным источников, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа «видит в России своеобразное Эльдорадо для бизнеса».

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что договорился о новой встрече с Трампом. Переговоры должны состояться уже в ближайшие дни. По словам Зеленского, Киев не теряет «ни дня».

США
Россия
Украина
Москва
Вашингтон
переговоры
Кирилл Дмитриев
Кремль
Дмитрий Песков
