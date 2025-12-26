Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:39

Синоптик предупредил москвичей о продолжении снегопада

Синоптик Тишковец: 26 декабря в Москве выпадет не более 4 мм осадков

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

В пятницу, 26 декабря, в Москве выпадет не более 4 мм осадков, рассказал 360.ru синоптик Евгений Тишковец. Он напомнил, что снегопад начался еще вечером 25 декабря.

Высота снежного покрова ориентировочно в столице составляет не менее пяти сантиметров, а в Подмосковье — местами до 7–10 сантиметров, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, сейчас видимость в столице составляет около восьми км, а влажность — 99%. Он также отметил аномально низки и показатели атмосферного давления – 733,3 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Семенов рассказал, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около -7 градусов днем и -10 ночью.

синоптики
погода
Москва
снегопады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Россиянам перечислили самые полезные продукты для перекуса
Вооруженный катаной «самурай» напал на завод в Японии
Раскрыто местоположение беглого экс-замгубернатора Ростовской области
Украинский беспилотник убил 57-летнего мужчину на велосипеде
Хинштейн попросил вывести из состава фракции ЕР жену осужденного депутата
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.