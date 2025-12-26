Синоптик предупредил москвичей о продолжении снегопада Синоптик Тишковец: 26 декабря в Москве выпадет не более 4 мм осадков

В пятницу, 26 декабря, в Москве выпадет не более 4 мм осадков, рассказал 360.ru синоптик Евгений Тишковец. Он напомнил, что снегопад начался еще вечером 25 декабря.

Высота снежного покрова ориентировочно в столице составляет не менее пяти сантиметров, а в Подмосковье — местами до 7–10 сантиметров, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, сейчас видимость в столице составляет около восьми км, а влажность — 99%. Он также отметил аномально низки и показатели атмосферного давления – 733,3 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Семенов рассказал, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около -7 градусов днем и -10 ночью.