26 декабря 2025 в 14:48

В Сети появились кадры стрельбы в донецком супермаркете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры, как в Донецке мужчина устроил стрельбу из автомата в супермаркете. На видео видно, как злоумышленник достал огнестрельное оружие из пакета и открыл беспорядочный огонь по полкам.

Предварительно, он использовал автомат Калашникова. В торговом зале в этот момент были посетители, никто из них, предположительно, не пострадал.

До этого сообщалось, что полицейские обезвредили мужчину, который открыл стрельбу из автомата в супермаркете Донецка. В пресс-службе полиции ДНР обратили внимание на оперативность проведенной операции.

Ранее сообщалось, что в баре под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике застрелены девять человек. Стрельба произошла в поселке Беккерсдаль рано утром в воскресенье, 21 декабря. Группа из примерно 12 человек, передвигавшаяся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения. осле этого нападавшие скрылись.

До этого сообщалось, что на территории крупной американской военной базы Люк, расположенной в штате Аризона, зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. Командование оперативно приняло определенные меры в связи с чрезвычайной ситуацией.

Донецк
стрельба
автоматы
ДНР
