18 декабря 2025 в 20:27

Стало известно о масштабном обновлении фракции «Единая Россия»

Якушев: в 2026 году «Единую Россию» ждет обновление

Владимир Якушев Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фракция «Единая Россия» в Государственной думе после выборов 2026 года значительно обновится, сохраняя при этом преемственность, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, которые приводит ТАСС, партия хочет, чтобы в новом составе остались опытные и профессиональные депутаты, гарантирующие стабильность законотворческой работы.

Депутатский корпус, конечно, поменяется. Учитывая динамику 2024–2025 годов, когда на уровне законодательных собраний и административных центров обновление составило около 75%, можно ожидать достаточно серьезной ротации и здесь, — отметил он.

До этого председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партии необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его словам, у ЕР есть все ресурсы для достижения цели.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об угрозе вмешательства стран Запада в российскую избирательную кампанию 2026 года. По его словам, недружественные страны могут попытаться повлиять на исход выборов в Госдуму.

