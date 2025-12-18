Новый год-2026
18 декабря 2025 в 14:43

Лавров предупредил об угрозе вмешательства Запада в выборы в 2026 году

Лавров: страны Запада могут вмешаться в выборы в Госдуму

Сергей Лавров
Существует угроза вмешательства стран Запада в российскую избирательную кампанию 2026 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству. По его словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, недружественные страны могут попытаться повлиять на исход выборов в Госдуму.

Лавров напомнил о сложностях, с которыми Россия столкнулась во время президентских выборов 2024 года за рубежом. Он отметил, что ряд западных государств произвольно и без объяснений сократил российское дипломатическое присутствие, особенно в местах компактного проживания граждан РФ.

Все вышеперечисленное коснется и предстоящих осенью 2026 года выборов в Государственную думу Российской Федерации. У нас не должно быть иллюзий, поэтому мы должны быть готовы к этому. И, конечно, будем готовы, — отметил глава МИД РФ.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партии необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его мнению, у ЕР есть все ресурсы для достижения этой цели. Помимо этого, зампред Совбеза отметил, что партии необходимо готовиться к более сложным временам. Как подчеркнул Медведев, данный факт должны осознать все депутаты.

