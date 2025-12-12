Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Медведев предвидел сложные времена для «Единой России»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
«Единой России» необходимо готовиться к более сложным временам, заявил в ходе заседания генсовета партии председатель фракции и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, данный факт должны осознать все депутаты, передает корреспондент NEWS.ru.

В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать. Прошу это иметь в виду, — сказал Медведев.

Он также назвал впечатляющими результаты партии на едином дне голосования. По мнению политика, данные итоги обусловлены высоким уровнем консолидации общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции.

Медведев также призвал «Единую Россию» активизировать партийный ресурс на международной арене на фоне прессинга в отношении страны. По его словам, политическая сила всегда активно работает над укреплением позиций Москвы на этой арене.

Кроме того, Медведев заявил, что День Конституции важен для России, поскольку она являет собой основу для развития страны и скрепляет общество. Закон отражает фундаментальные ценности государства, отметил зампред Совбеза.

