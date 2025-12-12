Медведев раскрыл роль Конституции в развитии России

День Конституции важен для РФ, так как она являет собой основу для развития страны и скрепляет общество, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании Генсовета партии. По словам замглавы Совбеза России, которые приводит корреспондент NEWS.ru, закон отражает фундаментальные ценности государства.

Очень важный день для нашей страны, поскольку основной закон отражает фундаментальные ценности нашей страны и формирует, в конечном счете, основу для развития. Безусловно, скрепляет единство нашего общества, — отметил Медведев.

Накануне, 11 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что приоритет Конституции безусловен. Также глава государства поздравил председателя Конституционного суда страны Валерия Зорькина и всех членов КС с Днем Конституции. Лидер обратил внимание, что большая часть обращений в КС заключала в себе не только вопросы статуса личности и гражданского права, но и гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса.