Путин сделал громкое заявление о Конституции России

Приоритет Конституции России безусловен, заявил президент страны Владимир Путин во время общения с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Путин поздравил Зорькина и всех членов КС с приближающимся Днем Конституции и обратил внимание, что большая часть обращений в Конституционный суд заключала в себе вопросы конституционного статуса личности, гражданского права, гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса, сообщает пресс-служба Кремля.

Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютно безусловные вещи, — подчеркнул президент.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что очередная прямая линия с главой России будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Процесс сбора вопросов, по его словам, начнется за две недели до мероприятия и позволит оперативно проанализировать общественные запросы.